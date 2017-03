Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung am Ende eines starken Quartals

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seiner jüngst guten Entwicklung ein wenig Tribut gezollt.



Zum Abschluss eines starken ersten Quartals dürfte eine neue Rekordmarke damit erst einmal auf sich warten lassen.

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 12 241,88 Punkte. Die knapp zwei Jahre alte Bestmarke von 12 390 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Der solide Jahresstart der Aktienmärkte sei umso beeindruckender, wenn man bedenke, dass es in den USA seit Dezember zwei Zinserhöhungen gegeben habe, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Zudem seien die ersten Monate der Präsidentschaft von Donald Trump ja nicht gerade problemlos verlaufen, und in Europa simmerten politische Risiken.