Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere moderate Gewinne - Brexit im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagserholung angeknüpft.



Das Umfeld sei zwar weiter von Unsicherheit geprägt, die Stimmung aber schlechter als die Lage, konstatierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Dazu kam von den Übersee-Börsen zumindest kein Gegenwind: An der Wall Street stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung des freundlichen Vortags, während die Kursentwicklung in Asien gemischt ausfiel.

Kurz nach Handelsbeginn legte der deutsche Leitindex Dax um 0,21 Prozent auf 11 443,96 Punkte zu. Bereits am Vortag hatte er über ein halbes Prozent gewonnen und so eine viertägige Verlustserie beendet.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg am Mittwochmorgen um 0,20 Prozent auf 24 879,18 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent auf 3323,70 Zähler hoch./gl/mis