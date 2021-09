Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Verluste vor EZB-Sitzung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag tendiert der deutsche Aktienmarkt zunächst weiter gen Süden.



In den ersten Handelsminuten fiel der Dax um 0,84 Prozent auf 15 479,62 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte büßte am Donnerstagmorgen 0,48 Prozent auf 35 769,78 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 gab um rund 0,9 Prozent nach.

Damit baute der Dax seinen Verlust im bisherigen Wochenverlauf auf knapp 2 Prozent aus und fiel unter die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Allein am Mittwoch betrug der Rückgang des deutschen Leitindex rund 1,5 Prozent./edh/stk