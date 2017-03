Aktien Frankfurt Eröffnung: Vertrauen in Trumps Pläne schwindet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das schwindende Vertrauen in Donald Trumps politische Durchsetzungsfähigkeit hat dem deutschen Aktienmarkt den Wochenbeginn verdorben.



Der Dax verlor am Montag im frühen Handel 0,93 Prozent auf 11 952,45 Punkte. Damit folgte der Leitindex den negativen Vorgaben der Börsen in Übersee und rutschte wieder unter die viel beachtete 12 000-Punkte-Marke. Nun hoffen die Anleger auf positive Impulse Ifo-Geschäftsklima, das am Vormittag folgt.

Nach dem Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten nehme das Unbehagen der Anleger zu, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Da Trumps Versprechen die Börsenrally der vergangenen Monate ausgelöst hätten, "könnte die Trump-Blase schnell platzen, sollten nicht bald Resultate folgen".