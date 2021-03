Aktien Frankfurt Eröffnung: Verlängerter Lockdown belastet den Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lockdown-Verlängerung in Deutschland drückt den Anlegern am Dienstag aufs Gemüt.



Nach dem robusten Wochenstart startete der Dax nun schwach in den Handel, zuletzt büßte er 0,79 Prozent auf 14 541,35 Punkte ein. Der MDax verlor 0,66 Prozent auf 31 639,59 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um knapp 0,6 Prozent.

Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert, dies hatte sich zuvor aber schon angedeutet. Laut dem Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners müssten Börsianer jetzt bestimmen, wie groß die Auswirkungen auf die Unternehmen werden und wie sehr sich die wirtschaftliche Erholung dadurch nach hinten verschiebt. Hinzu kommen die politischen Spannungen zwischen China und der Europäischen Union./tih/mis