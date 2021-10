Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Handelsauftakt erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist aufgrund von Inflationssorgen mit moderaten Verlusten in den Handel am Mittwoch gegangen.



Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 15 021,04 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,41 Prozent auf 33 228,93 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,3 Prozent ein.

Gestiegene Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland weiter an. Erstmals seit knapp 28 Jahren überschritt die Jahresteuerungsrate im September die Vier-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent. Gegenüber dem August blieben die Verbraucherpreise im September unverändert./edh/mis