Aktien Frankfurt Eröffnung: Unsicherheit über US-Reformen dämpft Kauflaune

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag angesichts weiter schwelender Zweifel an der schnellen Umsetzbarkeit der Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump bedeckt gehalten.



Der deutsche Leitindex fiel in den ersten Handelsminuten um 0,12 Prozent auf 12 025,31 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax noch verlorenen Boden deutlicher gut gemacht. Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba bezeichnete dies allerdings zunächst nur als eine Gegenreaktion nach zuvor schwächeren Handelstagen. Schließlich habe sich an den Rahmenbedingungen kaum etwas verändert.

Am Markt wird weiter auf eine eigentlich für den gestrigen Donnerstag angesetzte Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über Donald Trumps Gesundheitsreform gewartet. Wegen einer drohenden Schlappe wurde diese aber verschoben. Das Votum wird als Stimmungstest gesehen, wie einfach Trump seine Pläne auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben und eine Steuerreform durchsetzen kann. Zudem blicken die Anleger auf Stimmungsdaten aus der Industrie und der Dienstleistungsbranche der Eurozone.