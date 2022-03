Aktien Frankfurt Eröffnung: Ukraine-Hoffnung treibt Dax Richtung 14 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen beflügelt den deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Börsenwoche. Der Dax kletterte kurz nach dem Handelsauftakt am Montag in Richtung 14 000 Punkte, zuletzt stand der deutsche Leitindex mit 2,26 Prozent im Plus bei 13 935,76 Zählern. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gibt es inzwischen an den westlichen Börsen eine "gewisse Hoffnung auf Frieden". Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 1,56 Prozent auf 30 427,41 Punkte.

Mit den jetzigen Kursgewinnen knüpft der Dax an eine starke Vorwoche an, in der das Börsenbarometer zunächst infolge des Krieges zunächst unter die Marke von 12 500 Punkten abgesackt war, sich dann aber vom Wochentief um rund zehn Prozent erholte. Bereits vor dem Wochenende hatten vorsichtige Hoffnungen auf Bewegung in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine die Aktienmärkte in Europa gestützt. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag nun ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus.

Die Kämpfe in der Ukraine gingen gleichwohl mit aller Härte weiter. Dabei seien die Einschläge von russischer Seite der Nato-Grenze jetzt schon "bedenklich nahe" gekommen, gab Marcel Mußler, Herausgeber der Mußler-Briefe, zu bedenken. Gleichwohl überwiegt aktuell auch den europäischen Börsen die Hoffnung. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag in der Frühe um 1,32 Prozent auf 3735,43 Zähler hoch./tav/mis