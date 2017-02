Aktien Frankfurt Eröffnung: Übersee-Börsen geben Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne in Asien und an der Wall Street haben dem Dax einen freundlichen Wochenauftakt beschert.



Im frühen Handel am Montag stieg der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 11 703,62 Punkte und knüpfte so an sein bescheidenes Plus vom Freitag an. Per saldo war er vergangene Woche kaum von der Stelle gekommen.

Die asiatischen Börsen hätten von zuletzt freundlicheren Signalen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Japan und China profitiert, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Dies seien erstaunlich gute Nachrichten für all diejenigen, die sich Sorgen über die Beziehungen der USA zu den beiden asiatischen Wirtschaftsmächten gemacht hätten. Zudem hatte die Wall Street am Freitag dank Trumps angedeuteter Steuerpläne mit Gewinnen geschlossen.

Beim Treffen des US-Präsidenten mit Japans Premier Shinzo Abe am Freitag hatten beide Politiker die "tiefe Freundschaft" beider Länder als Eckpfeiler der Sicherheitsallianz im Pazifik und den Willen zu einem Ausbau ihrer Sicherheits- und Wirtschaftskooperation betont. Zudem kam Trump vor dem Wochenende China entgegen - in einem Telefonat sicherte er dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu, sich in der Taiwan-Frage an die "Ein-China-Politik" halten zu wollen.