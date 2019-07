Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Haushaltspaket stimmt Anleger positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA hat bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für gute Laune gesorgt.



Der Leitindex Dax baute seine jüngsten Gewinne aus und stieg um 0,73 Prozent auf 12 378,86 Punkte. Eine Gewinnwarnung des Autozulieferers Continental konnte sie Anleger nach zuletzt zahlreichen negativen Nachrichten aus der Branche nicht verschrecken.

Der Index für mittelgroße Werte MDax legte um 0,54 Prozent auf 25 995,75 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog ähnlich deutlich an.

Mit der Einigung in den USA wurden größere Turbulenzen bis hin zu einem möglichen Regierungsstillstand abgewendet. "Mit dem US-Haushaltsdeal wird den Anlegern eine Sorge genommen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Eine erneute Schließung der Regierung und die Zwangsbeurlaubung von Beamten "hätten üble Spuren in der ohnehin wackeliger werdenden Konjunktur hinterlassen können"./la/mis