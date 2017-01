Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Börsen befeuern Fortsetzung der Kursrally im Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die frisch entfachte Kursrally am Donnerstag weiter fortgesetzt.



Nach seinem Sprung über die Marke von 11 800 Punkten am Vortag zog der deutsche Leitindex Dax in den ersten Minuten nach dem Handelsstart um 0,49 Prozent auf 11 863,93 Punkte an. Ausschlaggebend war erneut starker Rückenwind von der Wall Street. Dort hatte der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte erstmals die historische Hürde von 20 000 Punkten hinter sich gelassen.

Auch im breiteren deutschen Markt ging der Aufschwung am Donnerstag weiter. Auf seinem Weg von Rekord zu Rekord baute der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax im frühen Handel seinen Höchststand auf 22 934 Punkte weiter aus - zuletzt betrug das Plus 0,30 Prozent auf 22 914,78 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax verbuchte einen Aufschlag von 0,34 Prozent auf 1853,80 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,36 Prozent auf 3338,00 Punkte.