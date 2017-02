Aktien Frankfurt Eröffnung: Träger Handelsauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag zur Eröffnung noch nicht aus der Deckung gewagt.



Für Unsicherheit sorgt unter anderem die politische Lage in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen, was sich in gestiegenen Risikoaufschlägen bei französischen Staatsanleihen bemerkbar macht. Als Risikofaktoren gelten zudem die griechische Schuldenkrise sowie die Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump.

Der Dax notierte wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,03 Prozent tiefer bei 11 824,11 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent zugelegt. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg am Dienstag um 0,09 Prozent auf 23 474,81 Punkte. Kurz zuvor hatte er mit 23 488 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax sank im frühen Geschäft um 0,04 Prozent auf 1898,56 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,10 Prozent auf 3308,99 Punkte ein./edh/fbr