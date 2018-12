Aktien Frankfurt Eröffnung: Talfahrt geht nach Fed-Entscheid weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zinsentscheid in den USA zieht am Donnerstag den nächsten Kursrutsch beim Dax nach sich.



Der deutsche Leitindex fiel in den Anfangsminuten um 1,40 Prozent auf 10 616,01 Punkte, womit er sich im internationalen Vergleich aber noch vergleichsweise wacker schlug. Ein befürchtetes Tief seit zwei Jahren, das bei 10 585 Punkten gewunken hätte, blieb ihm damit vorerst erspart.

Zuvor war der weltweite Ausverkauf in den USA und Asien weiter gegangen. Als Anlass galt, dass viele Investoren angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf eine noch vorsichtigere US-Notenbank gesetzt hatten - und damit nun auf dem falschen Fuß erwischt wurden. "Die Fed tritt auf die Bremse - allerdings weniger stark als von vielen erwartet", schrieb Thomas Altmann von QC Partners in einem ersten Kommentar.