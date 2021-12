Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung - Marktumfeld bleibt nervös

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frühe Kursgewinne haben am Mittwoch Schlimmeres für den Dax erst einmal verhindert. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten 0,76 Prozent auf 15 214,72 Punkte. Damit setzt er sich vorerst wieder etwas nach oben ab von der 15 000-Punkte-Marke, der er am Vortag erstmals seit Anfang Oktober nahe gekommen war. Experten rechnen aber damit, dass die coronabedingten, starken Kursschwankungen an den Börsen anhalten, das Marktumfeld bleibt nervös. Helfen könnte dem Dax die Rückeroberung der für den längerfristigen Trend viel beachteten 200-Tage-Linie bei aktuell gut 15 400 Punkten.

Der MDax legte am Mittwoch bislang um 0,42 Prozent auf 34 032,16 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,8 Prozent.

Am Vortag hatten neben den Sorgen um die Impfstoff-Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante auch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell belastet, wonach die Wertpapierkäufe der US-Notenbank schneller zurückgeführt werden könnten als zunächst geplant. Von diesem Schock hätten sich die Marktteilnehmer nun erholt, die warnenden Worte Powells seien wohl eingepreist, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect./ajx/jha/