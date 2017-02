Aktien Frankfurt Eröffnung: Siemens treibt den Dax auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angeführt von der Siemens-Aktie hat der Dax am Mittwoch zur Erholung angesetzt.



In den den ersten Handelsminuten sprang der Leitindex um 1,00 Prozent auf 11 650,25 Punkte an, nachdem er tags zuvor noch um 1,3 Prozent abgerutscht war. Siemens-Papiere , die von einem Gewinnsprung im ersten Geschäftsquartal und höheren Jahreszielen profitierten, legten an der Index-Spitze um 4,43 Prozent zu.

Der MDax gewann im frühen Geschäft 0,37 Prozent auf 22 548,30 Punkte. Der Technologie-Index TecDax legte um 0,75 Prozent auf 1844,35 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte wie der Dax um 1,00 Prozent vor und stieg damit auf 3262,92 Punkte.

In den vergangenen Tagen war der erhebliche Optimismus der Anleger über die angekündigten Wirtschaftspläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump einer spürbaren Verunsicherung gewichen. Auch der zum US-Dollar wieder erstarkte Euro hatte seinen Tribut gefordert. Das Monatsplus im Dax war so letztlich auf rund ein halbes Prozent abgeschmolzen./ck/ag