Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwächer - Handelsstreit und Währungskrise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die internationalen Handelskonflikte sowie die Währungskrisen in den Schwellenländern haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung unter Druck gesetzt.



Im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte US-Präsident Donald Trump bereits kommende Woche die nächste Eskalationsstufe zünden. Zudem verloren zahlreiche Währungen von Schwellenländern wie der argentinische Peso, der brasilianische Real, die türkische Lira sowie die indische Rupie erheblich an Wert.