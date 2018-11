Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Euro beschert Dax festeren Start

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwacher Eurokurs und positive Vorgaben asiatischer Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn Auftrieb gegeben.



Der Euro fiel am Montagmorgen unter die Marke von 1,13 US-Dollar und markierte mit einem bisherigen Tagestief von 1,1256 Dollar den niedrigsten Stand seit Juni 2017. Ein schwacher Euro macht die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb der Eurozone lukrativer.