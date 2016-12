Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache Wall Street zieht Dax runter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Tagen der Lethargie ist am Donnerstag etwas Bewegung in den deutschen Aktienmarkt gekommen.



Im Sog der Wall Street und der Börse in Tokio fiel der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,55 Prozent auf 11 411,93 Punkte. Er kam so vom höchsten Niveau seit August 2015 zurück, auf das er sich in der Vorweihnachtszeit aufgeschwungen hatte. Auf Jahressicht steht er mit mehr als 6 Prozent im Plus.

In New York hatte sich die Marke von 20 000 Punkten beim Dow Jones Industrial am Vorabend einmal mehr als zu hohe Hürde erwiesen. Ein Verlust von gut einem halben Prozent wurde beim US-Leitindex begründet mit schwach ausgefallenen Daten vom Immobilienmarkt, die im dünnen Handel zum Anlass für Gewinnmitnahmen genommen wurden. Die Börse in Tokio folgte der Wall Street mit Abgaben von mehr als einem Prozent nach unten.