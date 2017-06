Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache US-Techwerte verhageln Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Verluste der US-Technologieaktien haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt aufgeschreckt.



Der Dax verlor nach den ersten Handelsminuten am Montag 0,33 Prozent auf 12 773,55 Punkte, steht aber weiterhin nur unweit seines jüngst erreichten Rekordhochs.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank um 0,33 Prozent auf 25 325,53 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel dagegen um deutliche 0,99 Prozent auf 2285,96 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,46 Prozent abwärts.

"Allerdings besteht die gute Chance darauf, dass sich im Laufe des Tages die Stimmung an den europäischen Börsen wieder aufhellt", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Währungshändler AxiTrader. Dafür spreche der Erfolg der Partei des als europa- und wirtschaftsfreundlich geltenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Runde der Parlamentswahl. Zudem belaste die politische Situation in Großbritannien nach der Wahlschlappe von Großbritanniens Premierministerin Theresa May bisher nicht groß.

Das Hauptereignis der Woche steht am Mittwoch mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Eine weitere Zinserhöhung gilt als ausgemachte Sache. Spannend wird daher die Frage über den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter./edh/das