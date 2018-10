Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache Techwerte ziehen Dax abermals runter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Zwischenerholung am Vortag hat sich der Dax am Freitag wieder auf Talfahrt begeben.



Enttäuschende Ausblicke der US-Technologiegiganten Alphabet und Amazon wurden am Markt als Hauptgrund für das schnelle Ende des Erholungsversuchs genannt. Der Dax fiel im frühen Freitagshandel um 1,72 Prozent auf 11 112,14 Punkte. Im Wochenverlauf steuert er auf einen Verlust von fast 4 Prozent zu.

Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax fiel am Freitag um 1,89 Prozent auf 23 216,15 Punkte. Der Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 büßte gut 1,5 Prozent auf 3117,76 Punkte ein.