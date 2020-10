Aktien Frankfurt Eröffnung: SAP-Kurseinbruch zieht Dax runter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste des Dax-Schwergewichts SAP nach einem enttäuschenden Ausblick des Softwarekonzerns haben am Montag den deutschen Aktienmarkt erheblich belastet.



Der Dax rutschte um 2,33 Prozent auf 12 351,37 Punkte ab, während es für die SAP-Titel um fast 18 Prozent in den Keller ging.

Trüb ist die Stimmung auch wegen der stark steigenden Corona-Infektionen in Europa, in den USA und neuerdings auch wieder in China. Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader sprach daher vom "Covid-19-Blues am Montagmorgen". Und Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi schrieb: "Immer mehr Länder in Europa steuern auf einen erneuten Lockdown zu. Die zweite Corona-Welle ist zweifelsohne da - es wächst nun die Angst an der Börse, sie könnte auch eine zweite massive Verkaufswelle bei Aktien auslösen."

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel kam am Montag bisher mit einem Minus von 0,89 Prozent auf 27 037,17 Zähler noch vergleichsweise glimpflich davon. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,7 Prozent. Im Fokus steht hierzulande am Vormittag auch das Ifo-Geschäftsklima./ajx/jha/