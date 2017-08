Aktien Frankfurt Eröffnung: Robuste Wall Street stützt Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch zunächst etwas vom Kursrutsch des Vortags erholt.



Als Stütze sah Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die gelassene Reaktion der Wall Street auf den jüngsten nordkoreanischen Raketentest, der die Notierungen in Asien und Europa am Dienstag noch sichtbar belastet hatte. Außerdem fiel der Euro , dessen Anstieg Sorgen über die Exportchancen der deutschen Unternehmen genährt hatte, wieder deutlich unter die Marke von 1,20 US-Dollar.

In den ersten Handelsminuten stieg der Dax um 0,64 Prozent auf 12 022,66 Punkte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit rund fünf Monaten unter der viel beachteten 12 000-Punkte-Marke geschlossen.