Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekordjagd an der Wall Street sorgt für Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Rosenmontag etwas stabilisiert: Der deutsche Leitindex rückte um 0,43 Prozent auf 11 854,31 Punkte vor.



In der Vorwoche hatte es das Börsenbarometer erstmals seit Mai 2015 über 12 000 Punkte geschafft. In dieser Höhe ging ihm jedoch schnell die Luft aus. Ein deutlicher Verkaufsdruck ließ ihn wieder um bis zu 300 Punkte abrutschen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann derweil am Montag 0,27 Prozent auf 23 408,23 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,31 Prozent auf 1891,73 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls moderat zu.