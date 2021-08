Aktien Frankfurt Eröffnung: Ohne Elan in Rekordnähe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax fehlt auch am Dienstag der Schwung.



Kurz nach dem Start notierte der Leitindex mit plus 0,10 Prozent auf 15 760,86 Punkten. Er blieb damit zumindest in Reichweite des Rekordhochs.

"Der Dax ist wirklich bemüht, seine Kletterpartie fortzusetzen. Allerdings steht die Kursmarke bei 15 800 Punkten diesem Unterfangen im Weg", erläuterte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Erneut stelle sich die Delta-Variante des Coronavirus als Hemmschuh heraus. Die Commerzbank führt die gehemmte Risikobereitschaft auch weiter auf die Perspektive einer bald strafferen US-Geldpolitik zurück.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 35 685,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

Die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie in Deutschland gehört zu den zentralen Themen der anstehenden Beratungen von Bund und Ländern. Im Blick stehen ferner weitere Quartalszahlen sowie am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen. Generelle Konjunkturzweifel sollten nicht aufkommen, erwartet die Helaba./ajx/jha/