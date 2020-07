Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Zäher EU-Gipfel um Corona-Hilfen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach einer starken Vorwoche moderat abwärts gegangen.



Der Leitindex Dax verlor kurz nach dem Börsenauftakt 0,51 Prozent auf 12 853,33 Punkte, hatte allerdings auch die vergangenen drei Wochen in Summe deutlich zugelegt und sich der Hürde von 13 000 Punkten genähert.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank am Morgen ebenfalls um 0,51 Prozent und damit auf 26 800,90 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,64 Prozent auf 3343,96 Punkte.

Im Blick der Anleger steht aktuell das geplante EU-Hilfspaket. Hier erwies sich der EU-Gipfel am Wochenende wie erwartet als zähes Ringen. Die Börsianer rechnen dennoch laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners nach wie vor mit einer Einigung, was sich an den kaum vorhandenen Reaktionen der Aktienmärkte ablesen lasse./ck/mis