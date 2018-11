Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne dank guter Unternehmenszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überwiegend positiv aufgenommene Quartalszahlen deutscher Unternehmen haben dem hiesigen Aktienmarkt am Dienstag eine festere Eröffnung beschert.



Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,60 Prozent auf 11 393,86 Punkte. Am Montag war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen und hatte damit einen Großteil seiner jüngsten Erholung wieder eingebüßt.