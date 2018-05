Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Dax-Gewinne über 12 800 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Montag erst einmal mit zaghaften Gewinnen über der Marke von 12 800 Punkten gehalten.



Wenige Minuten nach der Eröffnung legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 12 831,60 Punkte zu. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, da am Finanzplatz London Feiertag ist und hierzulande von der Berichtssaison kaum Impulse kommen. Sie nimmt erst am Dienstag wieder Fahrt auf.

Der MDax gewann am Montagmorgen 0,19 Prozent auf 26 428,88 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,52 Prozent hoch auf 2711,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand indes 0,16 Prozent tiefer bei 3545,02 Punkten. Auftragseingänge der Industrie in Deutschland fielen schwächer aus als von Ökonomen prognostiziert.