Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichtes Plus - Handelsstreit wird zur Gewohnheit

Auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China reagieren die Anleger auch am Mittwoch zunächst gelassen.



"Zölle und Gegenzölle werden mehr und mehr zur Gewohnheit", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Kurz nach der Eröffnung rückte der Dax um 0,08 Prozent vor auf 12 167,20 Punkte. Bereits am Vortag hatte das Barometer einer weiteren Eskalation im Handelszwist getrotzt und um gut ein halbes Prozent zugelegt, obwohl China auf neue Strafzölle der USA abermals mit Gegenzöllen reagiert hatte. Am New Yorker Aktienmarkt hatte Konjunkturoptimismus die Handelssorgen verdrängt. Diesen positiven Trend nahmen Asiens Börsen am Mittwochmorgen auf und legten weiter zu.