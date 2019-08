Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichtes Minus - Handelskrieg hält Börse auf Trab

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Zollspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Börsenwoche noch sauer aufgestoßen.



Allerdings sorgte die Nachricht von US-Präsident Donald Trump, wonach China in einem Telefongespräch den Willen zur Wiederaufnahme der Handelsgespräche und zum Abschluss eines Abkommens bekundet habe, am Morgen immerhin für etwas Erleichterung.

Nach einem zunächst leicht positiven Auftakt fiel der deutsche Leitindex Dax binnen der ersten Handelsminuten jedoch wieder mit moderaten Verlusten zurück. Zuletzt betrug das Minus 0,20 Prozent auf 11 588,85 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,82 Prozent auf 24 835,18 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone trat zuletzt mit minus 0,07 Prozent bei 3331,83 Zählern nahezu auf der Stelle.

China hatte am Freitagnachmittag neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt, worauf US-Präsident Donald Trump gleich zum Gegenschlag ausholte. Der Dax war daraufhin abgerutscht, die Wall Street erlitt massive Verluste und am Morgen folgten auch die Börsen in Asien mit Kursverlusten./tav/jha/