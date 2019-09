Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste vor Brexit-Showdown

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen politischn Weichenstellungen in Großbritannien haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten.



Der Leitindex Dax notierte nach dem verhaltenen Wochenauftakt nun am Dienstag 0,30 Prozent tiefer bei 11 917,82 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,20 Prozent 25 657,53 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es ebenfalls etwas nach unten.

Die Anleger blicken aktuell gespannt nach London, wo es zu einem Kräftemessen um einen No-Deal-Brexit zwischen der Regierung und dem Parlament kommt. Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. Johnson will "unter keinen Umständen" eine weitere Verlängerung der EU-Austrittsfrist über den 31. Oktober hinaus, seine Gegner einen Aufschub um drei Monate./la/mis