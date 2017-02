Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gewisse Kaufzurückhaltung gepaart mit Gewinnmitnahmen hat den deutschen Aktienmarkt am Freitagmorgen etwas ins Minus befördert und damit an seine Vortagesverluste anknüpfen lassen.



Negative Impulse kamen von den überwiegend schwächeren Fernost-Börsen, wenig Orientierung aus dem US-Handel. Unternehmensseitig finden die Geschäftszahlen des Chemiekonzerns BASF Beachtung. Am Nachmittag dürften von konjunktureller Seite die US-Neubauverkäufe und der Uni-Michigan-Index im Fokus stehen.

Der Dax verlor wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,13 Prozent auf 11 931,93 Punkte. Damit würde es für den deutschen Leitindex auf einen Wochengewinn von rund anderthalb Prozent hinauslaufen. In der abgelaufenen Woche hatte der Dax erstmals seit fast zwei Jahren die wichtige Marke von 12 000 Zählern überwunden, sich aber nicht darüber festsetzen können. Einige Anleger hätten nach den jüngsten Kursgewinnen vermutlich erst einmal Kasse gemacht, sagte ein Börsianer.