Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Minus vor EZB-Entscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zunächst weiter zurückgehalten.



Der Dax sank kurz nach der Eröffnung um 0,15 Prozent auf 11 949,11 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gab um 0,10 Prozent auf 23 212,75 Punkte nach. Rote Vorzeichen gab es auch beim Technologie-Index TecDax mit minus 0,54 Prozent auf 1944,59 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,17 Prozent ein.

Der deutsche Aktienmarkt verfüge derzeit nicht über ausreichend Dynamik, um eine kurzfristig nachhaltige Aufwärtsbewegung zu etablieren, kommentierte die Hessische Landesbank. Das zuletzt wiederholte Scheitern im Bereich knapp oberhalb von 12 000 Zählern sei dafür ein Indiz.

Die europäischen Währungshüter werden am frühen Nachmittag nach Einschätzung von Experten keine Abstriche an ihrer extrem lockeren Goldpolitik machen. Am Markt wird trotz des jüngsten Anstiegs der Inflation damit gerechnet, dass der Leitzins in der Eurozone unverändert bei null Prozent bleibt. Auch beim Kaufprogramm für Anleihen werden keine Änderungen erwartet./ajx/fbr