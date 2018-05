Aktien Frankfurt Eröffnung: Kurse stabil - Börsenhimmel bleibt aber trübe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu einer zaghaften Erholung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch angesetzt.



Der Dax legte im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 12 694,39 Punkte zu. In den vergangenen beiden Tagen hatte er angesichts der politischen Krise in Italien rund 2 Prozent eingebüßt. Die Sorgen um Italien haben sich ein wenig gelegt, die am Vortag eingebrochenen Kurse der Staatsanleihen des Landes erholten sich am Morgen ebenfalls etwas.

"Trotzdem hat sich der Börsenhimmel in den letzten Tagen doch deutlich eingetrübt", warnte Experte Christoph Geyer von der Commerzbank. Der Dax drohe nun aus dem seit März gültigen Aufwärtstrend nach unten herauszufallen. Auch die hohen Börsenumsätze während der jüngsten Kursverluste seien Besorgnis erregend, sagte der Aktienexperte.