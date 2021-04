Aktien Frankfurt Eröffnung: Konjunkturoptimismus treibt Dax auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat dank starker Konjunkturdaten aus den USA seinen Rekordlauf nach dem langen Osterwochenende fortgesetzt.



Der Leitindex übersprang am Dienstag erstmals die Marke von 15 200 Punkten. Kurz nach dem Handelsstart legte er um 0,90 Prozent auf 15 243,63 Punkte zu, und auch der Nebenwerte-Index SDax markierte einen Rekordstand. Er gewann zuletzt 1,03 Prozent auf 15 898,03 Zähler.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,77 Prozent auf 32 539,19 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,62 Prozent auf 3970,62 Punkte.

Positive Impulse kamen aus Übersee: Der Dow Jones Industrial und auch der breit gefasste S&P 500 waren am Ostermontag auf Rekordstände gesprungen und profitierten im insgesamt dünnen Osterhandel vom Konjunkturoptimismus. Am Karfreitag hatten Daten gezeigt, dass sich der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten überraschend stark erholte. Am Montag überraschte dann die kräftig aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister positiv./ck/jha/