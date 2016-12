Aktien Frankfurt Eröffnung: Knappe Gewinne im ruhigen Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet.



In einem ruhigen Börsenumfeld legte der Dax am Dienstag in den ersten Minuten um 0,15 Prozent auf 11 467,25 Punkte zu. Er befindet sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit August 2015.

"Der Dax ruht sich auf seinem Plus von 1000 Punkten seit Anfang Dezember aus. Die Anleger blicken bereits ins kommende Jahr", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Viele Investoren hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Auch von den internationalen Börsen kamen feiertagsbedingt nur wenig Impulse. In London wird auch an diesem Dienstag noch nicht wieder gehandelt.