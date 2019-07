Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung - Quartalszahlen und Iran im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zu Wochenbeginn Vorsicht walten lassen.



Bevor auch hierzulande die Saison der Quartalsberichte so richtig ins Laufen kommt, hielten sich die Investoren am Montag auch wegen der Spannungen rund um den Iran bedeckt. Der Leitindex Dax notierte kurz nach dem Handelsstart minimal im Plus bei 12 268,18 Punkten.

Der MDax fiel um 0,24 Prozent auf 25 782,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte kurz nach dem Handelsbeginn etwas zu.

Im Fokus bleiben die internationalen Konflikte - und hier insbesondere der zwischen der USA und Großbritanniens mit dem Iran. So hatte der Iran vor dem Wochenende einen britischen Öltanker festgesetzt. Großbritannien prüft nun Strafmaßnahmen./la/mis