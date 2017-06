Aktien Frankfurt Eröffnung: Gute US-Vorgaben schieben Dax über 12 800 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit reichlich Rückenwind von den Überseebörsen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen kräftig zulegen können.



Der Dax rückte in den ersten Handelsminuten sogar über die Marke von 12 800 Punkten vor. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch 0,98 Prozent im Plus bei 12 789 Punkten. Damit könnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer seine seit Mitte Mai nahezu zementierte Handelsspanne zwischen 12 500 und 12 700 Punkten hinter sich lassen.

"Die Chancen stehen gut, dass der DAX nach drei Wochen der Konsolidierung nun endlich wieder an Schwung gewinnt", schrieb Milan Cutkovic von Axitrader. Dies liege an der wieder aufgenommenen Rekordjagd an der Wall Street und der Vorfreude auf starke Zahlen vom heutigen Arbeitsmarktbericht in den USA. Die Zahlen des privaten Dienstleisters ADP vom Vortag deuteten laut dem Marktbeobachter bereits darauf hin, dass der US-Arbeitsmarktbericht "durchaus positives Überraschungspotenzial" besitzt.