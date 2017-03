Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung aktueller Daten vom US-Arbeitsmarkt ist der Dax am Freitag mit Gewinnen gestartet.



Der deutsche Leitindex rückte kurz nach Handelsbeginn um 0,33 Prozent auf 12 017,53 Punkte vor. Im bisherigen Wochenverlauf hatte er die runde Marke von 12 000 Punkten bereits einige Male in Angriff genommen, ohne sie aber nachhaltig zu überwinden.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,41 Prozent auf 23 380,69 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,60 Prozent auf 1960,96 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hoch - um 0,32 Prozent.

An den asiatischen Börsen hatten die Anleger bereits darauf gesetzt, dass die US-Jobdaten eine weiter robuste US-Wirtschaft unterstreichen. Die Experten der französischen Bank Societe Generale rechnen ebenfalls mit einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt der USA, was die bereits weitreichend erwartete Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am 15. März zementieren dürfte. Auf der anderen Seite bleibt die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) extrem expansiv. Für europäische Aktienkäufer sei dies eine gute Nachricht, hieß es vom Broker AxiTrader./ajx/das