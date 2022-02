Aktien Frankfurt Eröffnung: Geplanter Biden-Putin-Gipfel stimmt zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Signale einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag zu einem freundlichen Auftakt verholfen. Vom Aktienmarkt in New York werden an diesem Tag keine Impulse kommen, denn der Taktgeber Wall Street macht feiertagsbedingt eine Pause.

Kurz nach dem Handelsbeginn stand der deutsche Leitindex 0,93 Prozent höher auf 15 182,73 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,74 Prozent auf 33 217,40 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,72 Prozent auf 4103,59 Punkte.

In der vergangenen Woche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine den Dax um zweieinhalb Prozent nach unten gedrückt. Nun könnte etwas Bewegung in den festgefahrenen Konflikt kommen, denn zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin ist ein Gipfeltreffen zur Deeskalation geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus Paris./ck/mis