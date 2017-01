Aktien Frankfurt Eröffnung: Furcht vor US-Protektionismus unter Trump belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ungewissheit über die Folgen der US-Wirtschaftspolitik unter Donald Trump hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag verunsichert.



Der Leitindex Dax fiel in den ersten Minuten um 0,89 Prozent auf 11 527,05 Punkte.

Die protektionistisch geprägte Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Trump habe die Investoren vorsichtig gestimmt, sagte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets. Das habe auch den US-Dollar unter Druck gesetzt und im Gegenzug unter anderem dem Eurokurs Rückenwind verliehen. Ein starker Euro kann die Exportindustrie der Eurozone belasten.