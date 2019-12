Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Handelsstart nach der Weihnachtspause

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind nach der Weihnachtspause mit Kauflaune zurückgekehrt.



Der deutsche Leitindex Dax legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,50 Prozent auf 13 367,35 Punkte zu. Gestützt wurden die hiesigen Börsen von der Wall Street, wo Dow Jones & Co am Vortag abermals neue Bestmarken erreicht hatten.

Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte kurz nach dem Börsenstart ebenfalls einen neuen Rekord, prallte dann aber wieder zurück. Zuletzt notierte der Index mit minus 0,02 Prozent nahezu unverändert bei 28 540,25 Punkten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 zuletzt um 0,35 Prozent fester bei 3787,43 Zählern, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit April 2015 geklettert war.

Insgesamt wird vor dem Wochenende allerdings mit einem recht ruhigen Handelstag gerechnet, da viele Investoren die Bücher bereits geschlossen und sich in den Urlaub verabschiedet haben. Zuletzt hatte vor allem die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit die Börsen weltweit angeschoben. Der Dax hatte in der vergangenen Woche mit 13 425 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht, seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex aktuell rund ein Viertel hinzugewonnen. Eine neue Bestmarke blieb dem Börsenbarometer jedoch bislang verwehrt. Das Rekordhoch des Dax beläuft sich auf 13 596 Punkte./tav/mis