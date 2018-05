Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundliche Tendenz an Christi Himmelfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiver Vorgaben aus Übersee hat der Dax an Christi Himmelfahrt erneut Tuchfühlung zur runden Marke von 13 000 Punkten aufgenommen.



Es ist Feiertag in Deutschland, an den Börsen wird aber an diesem Donnerstag gehandelt.

Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten nach der Eröffnung um 0,27 Prozent auf 12 977,82 Punkte vor. In dieser Woche hatte der Dax die 13 000er-Marke bereits einige Male im Blick gehabt. Bisher erwies sie sich aber als zu große Hürde. Letztmals stand das Barometer Anfang Februar darüber. Nach zwei heißen Tagen in der Berichtssaison ist es unternehmensseitig am Donnerstag ruhig. Am Nachmittag könnten Verbraucherpreise aus den USA Beachtung finden.