Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas schwächer - Inflation setzt EZB unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor geldpolitischen Äußerungen der EZB haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zurückgehalten.



Die hohe Inflation setzt die Euro-Notenbank unter Druck. Präsidentin Christine Lagarde dürfte versuchen, die zuletzt gestiegenen Inflationserwartungen zu dämpfen. Eine hohe Inflation spricht für eine geldpolitische Straffung, was die Aktienmärkte tendenziell belasten dürfte. Ins Bild passt, dass die Verbraucherpreise in Spanien im Oktober um 5,5 Prozent gestiegen sind, deutlich mehr als erwartet.

Angesichts dessen gaben die Kurse am Morgen leicht nach. Der Dax notierte mit 0,11 Prozent im Minus bei 15 689 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,38 Prozent auf 34 885 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle./bek/mis