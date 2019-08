Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung nach schwachem Freitag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn einen Erholungsversuch gestartet.



In den ersten Handelsminuten am Montag kletterte der Dax um 0,90 Prozent auf 11 799,23 Punkte. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch um 1,3 Prozent gefallen, belastet nicht zuletzt von der Regierungskrise in Italien.

Nach der ausgeprägten Kursschwäche attestierte Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank dem Dax "eine gute Chance an, nun wieder etwas Boden gutmachen zu können". Die Kurse an der Wall Street hätten am Freitag im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wieder aufgeholt, dies müsse der Dax nun noch nachholen. Christian Schmidt von der Helaba verwies zudem auf Kursgewinne in China.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, legte am Montag um 1,05 Prozent auf 25 619,73 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,94 Prozent vor./bek/mis