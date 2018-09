Aktien Frankfurt Eröffnung: Durchatmen nach kräfiger Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Wochen ist der Dax am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen.



Er gab um 0,39 Prozent auf 12 382,51 Zähler nach. Zuletzt hatte sich der Dax unbeirrt von allen Widrigkeiten von seinem jüngsten Tief bei 11 865 Punkten wieder um fast fünf Prozent nach oben gekämpft. Nach dieser Erholung dürften die Kurse nun "zunächst einmal durchatmen", schrieben die Analysten der Bank HSBC. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab um 0,24 Prozent auf 26 280,37 Punkte nach.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Freitag zwar einen weiteren Höchststand erreicht, nach dem europäischen Handelsende tat sich jedoch nicht mehr viel. Gleiches galt am Morgen in Asien, wo in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. In Hongkong ging es derweil deutlich abwärts.

Der erbitterte Handelskonflikt zwischen den USA und China hat nun offiziell die nächste Stufe erreicht. Am Montag trat die drastische Verschärfung in Kraft, wonach die USA insgesamt die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen belegen. China hat daraufhin weitere Gespräche mit der Regierung in Washington vorerst auf Eis gelegt. "Aus solchen Konflikten geht am Ende niemand als Sieger hervor", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./bek/she