Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zur Rush Hour der Berichtssaison etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger wagen sich am Dienstag an einem Spitzentag der Berichtssaison weiter nicht so richtig auf das Parkett.



Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid startete der Dax etwas schwächer in den Handel. In den ersten Minuten gab er um 0,13 Prozent auf 12 400,45 Punkte nach. Dabei galt es alleine im Leitindex die Resultate von fünf Indexmitgliedern zu verarbeiten - mit sehr unterschiedlichen Kurstendenzen.

Auch die Vorgaben aus Übersee waren am Dienstag nicht eindeutig. In Fernost, wo die Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit wieder aufgenommen werden, stiegen die Kurse. Die US-Börsen hatten sich am Vorabend aber noch uneinheitlich gezeigt. In New York war der Handel vom Warten auf die Fed geprägt. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am Mittwoch gilt am Markt als gesetzt.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte gab im Frühhandel noch etwas mehr nach als der Dax. Zuletzt fiel er um 0,29 Prozent auf 26 177,61 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stagnierte./tih/jha/