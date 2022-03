Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zunächst kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Mittwoch zur Eröffnung ruhig angehen lassen. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,08 Prozent auf 14 484,82 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne stieg um 0,33 Prozent auf 32 019,12 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte auf Vortagesniveau.

"Die Börsen-Ampeln stehen wieder auf Grün", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten ist für die Börsen im Moment schon eine gute Nachricht." Die Stimmung der Anleger habe sich verbessert und die Risikobereitschaft sei wieder gestiegen. Dazu trage möglicherweise auch die Sorge vor weiteren Kursverlusten am Rentenmarkt bei, so Altmann. Derweil bleiben der Krieg in der Ukraine und die hohen Ölpreise im Blick./edh/mis