Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder auf dem Weg in Richtung 12 800 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist der Dax am Dienstag weiter nach oben geklettert und befindet sich wieder auf dem Weg in Richtung 12 800 Punkte.



Neben den Hoffnungen über einen geordneten Brexit steht auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus der Anleger. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,22 Prozent auf 12 776,45 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte stieg um 0,16 Prozent auf 26 266,86 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,13 Prozent auf 3604,90 Zähler zu.

"Positive Aussagen sowohl aus China als auch aus den USA haben die Sorgen um eine Behinderung des globalen Handels etwas gemildert", schrieb Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC. Allerdings sei den Investoren klar, dass es bis zu einem umfassenden Handelsabkommen zwischen beiden weltgrößten Volkswirtschaften monatelange Verhandlungen brauche./ck/fba