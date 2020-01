Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter lethargisch am Zollstreit-Stichtag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist zur Wochenmitte am Stichtag für das US-chinesische Teilhandelsabkommen kaum verändert gestartet.



Der Leitindex notierte in den ersten Minuten 0,08 Prozent schwächer auf 13 446,38 Punkten. Das Rekordhoch bei 13 596 Punkten bleibt damit in Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sowie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigten sich prozentual unverändert.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China wollen die beiden Länder nun ein erstes Handelsabkommen besiegeln. Für einen Stimmungsdämpfer sorgt nun aber eine Kreisemeldung, wonach die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China zunächst nicht gestrichen werden. Dies hatte zuvor schon dafür gesorgt, dass an der Wall Street nach der jüngsten Rekordjagd etwas Ernüchterung eingekehrt war. Auch in China und Japan tendierten die Aktienmärkte schwächer.

"Auch wenn die Zweifel am Inhalt des US-chinesischen Handelsabkommens auf den Märkten lasten, rechnen wir nicht mit einer anhaltenden Stimmungsverschlechterung", schrieben die Experten der Dekabank in ihrem Tagesausblick./ajx/mis