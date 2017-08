Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt setzen die Anleger auch am Dienstag auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt.



Der Dax knüpfte im frühen Handel mit plus 0,51 Prozent an seine Erholungsbewegung vom Vortag an, als er bereits mehr als 1 Prozent gewonnen hatte. In den ersten Minuten stand der Leitindex bei 12 226,89 Punkten. Nach fast einer Woche schaffte er es damit wieder über die Marke von 12 200 Punkten.

Während Südkorea sowie die EU an ihren Bemühungen für eine friedliche Lösung des Konflikts einsetzen, hatten die Anleger am Morgen schon in Asien auf eine weitere Entspannung gesetzt. Sie dürften aber weiterhin wachsam sein, was die Kriegsrhetorik betrifft. Die beiden Hauptakteure Kim Jong Un und Donald Trump hatten zwar zuletzt eher darauf verzichtet, diese weiter anzuheizen. "Da dies jederzeit wieder von Neuem beginnen kann, steht die temporäre Erholung an den Märkten auf einem wackeligen Fundament", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).